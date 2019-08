Serie A, le migliori giocate della 1^ giornata

Lorenzo Pellegrini è stato forse il giocatore più migliorato della scorsa stagione, una delle poche note liete della Roma. Schierato trequartista per necessità, in quella posizione ha dimostrato di essere uno dei centrocampisti più completi del nostro campionato. Con Fonseca sta occupando la posizione di centrale in un centrocampo a 2, ma questo non sembra limitare la sua creatività con la palla, come dimostra questo grande filtrante per Cengiz Under nella partita contro il Genoa.

Pellegrini riceve il passaggio all’indietro del compagno e mentre prosegue la sua corsa in diagonale verso l’esterno segue attentamente lo scatto (abbastanza assurdo) di Under verso la porta avversaria. Pellegrini alza la testa due volte, poi quando sembra chiuso, fa una piccola pausa e poi con il piatto destro disegna una linea di passaggio, di quelle che ti fanno chiedere come ha fatto a vederla. Pellegrini fa passare il pallone tra quattro difensori del Genoa per trovare sulla corsa Under e metterlo davanti alla porta. Se il turco avesse preso meglio la mira, avremmo già un serio contendente per il premio di assist dell’anno.

Lo slalom di Falco