Diego Farias e Pawel Dawidowicz sono stati fermati dal giudice sportivo per un turno. L'attaccante del Lecce è stato espulso nel secondo tempo di Inter-Lecce per un brutto fallo da dietro su Barella, mentre il centrocampista del Verona ha lasciato i suoi in 10 nel corso del primo tempo del match del Bentegodi con il Bologna. I due si aggiungono a Mario Balotelli, che deve ancora scontare tre giornate e non sarà a disposizione di Eugenio Corini per Milan-Brescia. Il giudice sportivo ha poi inflitto 10 mila euro di ammenda alla Fiorentina per "cori insultanti di matrice territoriale" dei propri tifosi "nei confronti della tifoseria avversaria". Multa di 3 mila euro anche al Bologna per aver consentito l'ingresso in campo "nel recinto di gioco di un proprio tesserato non inserito nella distinta di gara".