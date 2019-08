Sinisa Mihajlovic guiderà l'allenamento di rifinitura del Bologna in vista del prossimo impegno di campionato contro la Spal. L'allenatore serbo, che nella giornata di mercoledì 28 agosto è stato dimesso dal Policlinico Sant'Orsola dopo aver terminato il primo ciclo di terapie per la leucemia, tornerà in campo nel pomeriggio di giovedì 29 agosto. Mihajlovic sarà al centro sportivo di Casteldebole per preparare nei dettagli il match valido per la seconda giornata di Serie A: ad annunciarlo è stato Miroslav Tanjga, il vice di Sinisa, intervenuto in conferenza stampa insieme a Emilio De Leo.

"Sinisa il nostro condottiero"

Una bella notizia dunque per Mihajlovic, che con ogni probabilità sarà in panchina anche nella gara in programma venerdì 30 agosto alle 20:45 al Dall'Ara dopo che, con grande coraggio, aveva deciso di guidare da vicino i suoi uomini anche nell’esordio stagionale in campionato al Bentegodi contro l'Hellas Verona nonostante le condizioni di salute precarie. "Sinisa sarà a Casteldebole nel pomeriggio per guidare l’allenamento – ha detto Tanjga in conferenza stampa - e per me non è una sorpresa che ci sia, considerato che vado a trovarlo ogni giorno in ospedale". "Mihajlovic è il nostro solito condottiero – ha aggiunto l’collaboratore tecnico, Emilio De Leo -, lo abbiamo trovato contrariato per la prestazione contro il Verona e contro la Spal sarà l'occasione per rifarci".