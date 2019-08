Quanti sono i precedenti tra le due squadre?

Nella loro storia, Juventus e Napoli si sono affrontate complessivamente 146 volte in Serie A. Il bilancio è di 68 vittorie bianconere, 47 pareggi e 31 vittorie del Napoli. Numeri che diventano ancor più favorevoli alla Juve se si prendono in esame solo le partite giocate a Torino: 45 successi dei padroni di casa, 20 pareggi e 8 affermazioni degli azzurri. Negli ultimi otto anni, coincisi con altrettanti scudetti vinti dalla Juventus, il Napoli ha perso sette volte allo Stadium, non segnando mai più di una rete a partita, e vincendo in una sola occasione. 22 aprile 2018, 0-1 con rete di Kalidou Koulibaly al 90' e giochi per il primo posto riaperti. Sulla panchina ospite c'era Maurizio Sarri, oggi allenatore bianconero. La Juventus non vince da due partite in casa in Serie A (2N) e non resta senza successi interni nel massimo campionato per tre partite dalle prime tre della stagione 2015/16 (2 pareggi e un ko), mentre il Napoli ha vinto sei delle ultime nove trasferte in Serie A (1N, 2P) realizzando almeno due gol in ognuno di questi successi. Curiosità: la Juventus ha vinto tutti e tre i precedenti in Serie A in cui ha ospitato il Napoli nella prima partita stagionale interna (10 gol fatti, sei subiti). La più recente però risale all'ottobre 1934. L'ultima sfida tra le due formazioni a Torino in campionato è invece stata giocata il 29 settembre 2018: finì 3-1 per la Juventus, che rimontò l'iniziale vantaggio del Napoli firmato da Mertens con la doppietta di Mandzukic e il centro di Bonucci.