Siamo solo alla seconda giornata ma è già derby della Capitale. Mai nella storia della Serie A Lazio-Roma si è giocata così presto. Succederà per la prima volta domenica 1 settembre alle 18, quando all'Olimpico saranno di fronte i biancocelesti di Simone Inzaghi, reduci dal blitz sul campo della Sampdoria, e i giallorossi di Paulo Fonseca, che hanno iniziato il loro campionato con un 3-3 interno contro il Genoa. L'ultimo incrocio con la Lazio impegnata "in casa" è dello scorso marzo: 3-0 per Immobile e soci, per un ko che in casa Roma costò la panchina a Eusebio Di Francesco. Lazio-Roma sarà in diretta esclusiva domenica 1 settembre dalle 18.00 su Sky Sport Serie A