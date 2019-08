Giampaolo cambia pelle: Milan con il 4-3-2-1, idea Bonaventura

Come già anticipato dopo la sconfitta dell'esordio alla Dacia Arena, Marco Giampaolo cambia pelle al suo Milan. Rossoneri con il 4-3-2-1 e con due novità rispetto alla prima di campionato. A centrocampo Kessie prende il posto di Borini, mentre in regia dal 1' c'è Bennacer, unico nuovo acquisto che potrebbe trovare spazio nella formazione titolare. A garantire fantasia al centrocampo ci penserà Paquetà, con Suso e uno tra Calhanoglu e Bonaventura (ultima presenza in Serie A il 21 ottobre 2018 contro l'Inter) alle spalle di Piatek, una sola volta a segno nelle ultime otto partite giocate in A. Il turco è però in vantaggio per un posto tra i titolari. In difesa conferma per Calabria, Musacchio, Romagnoli e Rodriguez davanti a Donnarumma.

Milan (4-3-2-1): Donnarumma, Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez, Kessie, Bennacer, Paquetà; Suso, Calhanoglu; Piatek. All.: Giampaolo