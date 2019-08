In che condizioni è Lazaro?

Ha avuto questo problema alla coscia dopo pochi giorni di ritiro. Questo lo ha sicuramente rallentato nel processo di integrazione all'interno del gruppo e nell'assorbimento della nuova idea di calcio. Non dimentichiamo che arriva da un campionato come quello tedesco e prima ancora giocava in Austria. Ha caratteristiche specifiche per il quale lo abbiamo voluto. Ma avrà bisogno di tempo per giocare con l'Inter e per dare l'apporto che tutti noi ci aspettiamo.