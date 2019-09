L'Inter per rispondere alla Juventus che ha battuto il Napoli nell'anticipo del sabato, il Cagliari per conquistare i primi punti di questa Serie A. Cagliari-Inter sarà una partita dai due volti per gli umori delle due squadre, ma anche dei nuovi volti che in questa settimana si sono aggiunti alle due squadre. Due nomi su tutti: Sanchez per i nerazzurri e Simeone per i rossoblù. Una partita che lo scorso anno ha visto il Cagliari vincente alla Sardegna Arena per due a uno sulla squadra di Spalletti. Sarà però la sfida dei due centrocampisti che in estate si sono scambiati la maglia: Nainggolan e Barella. Il belga ora a Cagliari in settimana ha dichiarato: "Vorrò dimostrare che hanno sbagliato, ma non solo in questa partita, in tutto il campionato. Ho cercato di far cambiare idea a Conte, ma non ci sono riuscito". Il centrocampista nerazzurro invece è in ballottaggio per una maglia da titolare con Vecino.

Dove vedere la partita in TV

Cagliari-Inter è un'esclusiva di Sky Sport è sarà visibile su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 255 (satellite e fibra). La telecronaca sarà affidata a Riccardo Trevisani, con il commento Daniele Adani. A bordocampo invece Andrea Paventi e Matteo Barzaghi. La telecronaca di Diretta Gol sarà di Andrea Marinozzi. Il prepartita sarà coperto da Sky Calcio Show in onda dalle 17.00.