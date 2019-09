All'Olimpico di Roma si giocherà il 173esimo derby della capitale. Le due squadre arrivano con umori contrastanti alla partita. La Lazio di Inzaghi ha debuttato in campionato vincendo nettamente per 3 a 0 contro la Sampdoria. Pareggio in casa invece per la Roma di Fonseca per 3 a 3 contro il Genoa. Anche il mercato ha visto le due squadre prepararsi alla stagione in modo diverso. La Lazio è riuscita a tenere i suoi big, mentre la Roma ha ceduto Manolas e El Shaarawy, e giocherà il suo primo derby senza Totti e De Rossi.

Dove vedere la partita

Lazio-Roma è un'esclusiva di Sky Sport e sarà visibile dalle ore 18 su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra). Il prepartita invece inizierà dalle ore 17 su Sky Calcio Show. In telecronaca ci saranno Maurizio Compagnoni, con commento tecnico di Luca Marchegiani. A bordocampo invece Paolo Assogna, Angelo Mangiante e Matteo Petrucci

I numeri del Derby di Roma

"Sulla carta i favoriti sono loro, ma parlerà il campo", le parole di Fonseca prima della partita. "Noi favoriti, ma solo in teoria", la risposta di Simone Inzaghi. Sfida dialettica, prima di affrontare quella vera sul campo. Nel totale 46 vittorie della Lazio, 61 pareggi e 65 vittorie della Roma. Perfetto equilibrio anche negli ultimi cinque Lazio-Roma, con due vittorie per parte e un pareggio. Nell'ultimo precedente assoluto, il derby del 2 marzo 2019, La Lazio ha vinto 3 a 0 grazie alle reti di Caicedo, Immobile (su rigore) e di Cataldi.