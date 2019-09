La Juventus perde per almeno due settimane Mattia De Sciglio. Come si legge dal comunicato ufficiale apparso sui canali social e sul sito internet della società, il giocatore ha riportato una "lesione di basso grado a carico del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra". Sempre nella nota si specifica che dopo gli esami svolti nella mattina di lunedì dal laterale bianconero, costretto ad abbandonare il campo dopo 13' di Juventus-Napoli, De Sciglio sarà sottoposto ad ulteriori esami tra dieci giorni per "definire con esattezza i tempi del suo rientro in campo". Il giocatore era stato convocato anche da Mancini per le partite di qualificazione a Euro 2020 contro Armenia e Finlandia (giovedì 5 e domenica 8 settembre), poi sostituito da D'Ambrosio dell'Inter.

Sarri non lo avrà a disposizione dunque per la partita che la Juventus giocherà il 15 settembre, al rientro dalla sosta delle nazionali, contro la Fiorentina al Franchi, ma il suo naturale sostituto, ovvero Danilo, ha già fatto vedere di essere prontissimo per giocare, come dimostrato contro il Napoli col gol messo a segno appena 29 secondi dopo il suo ingresso in campo, proprio per De Sciglio.