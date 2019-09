"Felice qui, sfortuna alle spalle"

In un primo momento, il ko di Theo Hernandez aveva lasciato presagire uno stop di 3 o 4 settimane, ma la riabilitazione dopo ulteriori controlli si è rivelata più lunga. Ora il difensore francese, arrivato in estate in rossonero a titolo definitivo per circa 20 milioni di euro e con un accordo quinquennale, conta i giorni che lo separano dal rientro in campo. "Non vedo l'ora di tornare, ho avuto un pò di sfortuna con questa lesione, ma sono cose che nel calcio capitano". In rossonero si è sentito accolto dal gruppo: "Sono molto felice di essere al Milan - racconta - mi trovo molto bene con i miei nuovi compagni di squadra e mi sento a mio agio con tutti: nonostante il mio italiano non sia perfetto, ci riusciamo a capire. Ho un ottimo rapporto anche con lo staff. Non conoscevo Giampaolo ma è un allenatore molto bravo. In allenamento è molto aggressivo, molto intenso. Con lui e con questa rosa faremo buone cose". Alla ripresa del campionato, il Milan sarà ospite domenica 15 settembre (ore 20.45) di un Verona ancora imbattuto. Partita che Theo Hernandez, che il 6 ottobre compirà 22 anni, ha messo nel mirino. L'ex Real Madrid ha ben chiaro l'obiettivo stagionale: "Dobbiamo innanzitutto arrivare in Champions League e da lì puntare ancora più in alto. Siamo una grande squadra, abbiamo una rosa completa: con l'appoggio dei nostri tifosi ce la possiamo fare".