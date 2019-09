Sinisa Mihajlovic è da questo lunedì nuovamente ricoverato nell'Unità operativa di Ematologia del Policlinico di Sant'Orsola, per proseguire il programma di terapia. E' lo stesso ospedale a darne notizia: "Le condizioni cliniche del paziente sono molto buone. Gli accertamenti eseguiti prima della dimissione successiva al precedente ricovero hanno dimostrato un esito soddisfacente del primo ciclo di chemioterapia", viene spiegato. Mihajlovic è in cura da metà luglio, quando gli è stata diagnosticata una leucemia. Dopo il primo ciclo di cure era stato dimesso il 28 agosto.

A Brescia non sarà in panchina

Il Bologna riprenderà la preparazione questo martedì a Casteldebole. Il serbo naturalmente non potrà esserci così come non siederà in panchina alla ripresa del campionato, nella terza giornata che vedrà il Bologna impegnato al Rigamonti contro il Brescia. Ma sarà sempre in stretto contatto col vice Tanjga, il tattico De Leo e tutto il suo staff. Fin qui era andato in panchina sia nella 1^ giornata a Verona contro l'Hellas che nella 2^ in casa con la Spal