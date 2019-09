Per Valentino Lazaro non è ancora arrivata l'occasione del debutto con la maglia dell'Inter. Il risentimento muscolare alla coscia destra patito durante la tournée in Asia a luglio ha ostacolato il suo percorso iniziale e quindi non è ancora stato schierato da Antonio Conte. Ma il 23 enne ha le idee chiare e le ha ribadite direttamente dal ritiro dell'Austria: "Non vedo l'ora di giocare i miei primi minuti con l'Inter - ha commentato in esclusiva a La Ola Tv - derby contro il Milan? Sarebbe speciale esserci, ma spero di poter esordire prima. Prima dell'infortunio, Conte mi aveva sempre schierato. Poi sono rimasto fuori tre settimane ed è stato un peccato. Il mister tuttavia mi ha parlato, mi ha detto di stare tranquillo e che avrei recuperato al meglio. Dopo la Nazionale gli potrò dimostrare di essere pronto".

"Obiettivo scudetto"

Nella nuova Inter c'è anche il suo volto dunque. I nerazzurri hanno iniziato un progetto con Conte in panchina e ora si trovano al primo posto in classifica dopo le vittorie su Lecce e Cagliari in avvio di campionato: "Sento dire che possiamo vincere il titolo in due o tre anni, ma l'obiettivo per noi è chiaro e consiste nel diventare campioni già quest'anno". Lazaro non ha paura a dirlo, non si vuole nascondere. E non si vuole fermare alla Serie A: "Nei prossimi anni vogliamo riuscire a portare ancora una volta la Champions League a Milano. Mi piace però pensare che anche quest'anno possiamo puntare a fare cose importanti. Le ambizioni della società sono molto elevate e per me l'inter è un club di livello mondiale".