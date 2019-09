Sorride Adrien Rabiot, in attesa di caricarsi la Juventus sulle spalle. Il centrocampista francese, che ha giocato 27' con il Parma per poi osservare dalla panchina la sfida con il Napoli, riceverà dal Psg un assegno da 40mila euro. Certo, non una somma da far girare la testa per chi guadagna molto di più, ma per il classe 1995 si tratta comunque di una bella rivincita. Passato in estate in bianconero dopo aver rotto con il Psg, Rabiot ha vinto la disputa con il suo ex club. Come riportato da 'L'Equipe', la commissione per i ricorsi congiunti della LFP (Ligue de Football Professionnel) si è infatti pronunciata a favore del francese il quale dal 15 al 20 marzo scorso si era visto trattenere il suo stipendio dal PSG, oltre che il premio mensile di 40.000 euro.

Cosa era successo

Messo fuori rosa a partire dal 5 dicembre 2018, Rabiot aveva fatto infuriare ulteriormente il Psg per un "mi piace" messo ad un post pubblicato da Patrice Evra dopo la vittoria del Manchester United sul PSG negli ottavi di finale di Champions League. Un post in cui il connazionale festeggiava il passaggio del turno dei Red Devils e la conseguente eliminazione dei parigini, avvenuta in maniera piuttosto clamorosa. Il provvedimento preso ai suoi danni è stato però ritenuto eccessivo dalla commissione per i ricorsi congiunti della LFP, che ha dunque obbligato il Psg a restituire i 40.000 euro al calciatore.