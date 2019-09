Felicità e soddisfazione: è ciò che trasmette Romelu Lukaku quando parla dell’Inter, nell’intervista rilasciata a ESPN UK. "Questa potrebbe rivelarsi la squadra giusta per me, per l'amore che provo per l'Italia e che ho per questo club. Inoltre non volevo più stare in Inghilterra. Ho trovato un grande gruppo e abbiamo con noi il leader indicato per portarci nella posizione che meritiamo. La società è ambiziosa e voglio che torni dove merita grazie anche al mio contributo. Non penso che bisogni vincere per forza qualcosa adesso: abbiamo allenatore nuovo, squadra nuovo, modulo nuovo. Ragioniamo partita per partita, per il momento stiamo imparando e faremo battaglia in ogni gara" ha detto l’attaccante belga. Che poi ha spiegato meglio la grandezza di Antonio Conte: "Sa rendere un gruppo una squadra. Sembra di essere qui da tanti anni con i nuovi arrivati ed è una cosa strana a pensarci".