Provato anche Candreva nei quattro di centrocampo sulla fascia destra, favorito su D’Ambrosio che invece potrebbe essere impiegato in difesa da terzo centrale, anche se Godin è tornato completamente a disposizione e scalpita per esordire (de Vrij la certezza in mezzo). Possibilità in mezzo al campo anche per Nicolò Barella, rimasto finora sempre fuori dalla formazione titolare, anche se con il nuovo assetto ci sarebbe posto solo per due centrocampisti e considerato super titolare Brozovic la coppia con l'ex Cagliari potrebbe essere considerata un po' troppo leggerina da Conte, che potrebbe pensare anche di affiancare Gagliardini al regista croato (Vecino infatti è reduce dal lungo viaggio di ritorno dal Sud America dopo aver giocato con il suo Ururguay). In ogni caso sono tante le opzioni per l'allenatore nerazzurro, che dovrà anche iniziare a gestire le forze in vista dei tanti impegni ravvicinati tra campionato e Champions.