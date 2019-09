Nuovo infortunio per il Cagliari. Dopo quelli che hanno fermato Pavoletti e Cragno, problemi anche per Radja Nainggolan. Il centrocampista belga non si è allenato a causa di un infortunio al polpaccio sinistro che lo potrebbe mettere in dubbio per la partita contro il Parma. Nelle prossime ore Nainggolan sarà sottoposto agli accertamenti che definiranno l'entità dell'infortunio e la durata dello stop.

Un inizio di stagione complicato

Un inizio di stagione difficile per il Cagliari che nelle prime due partite di campionato non ha ancora conquistato punti. Due sconfitte in casa contro Brescia e Inter. In entrambe le gare il centrocampista belga è stato titolare, solo nell'ultima contro i nerazzurri al suo posto nel secondo tempo è entrato Cigarini. In caso di conferme sull'infortunio potrebbe essere l'ex calciatore di Atalanta e Napoli a prendere il posto in mezzo al campo nella trasferta di Parma.