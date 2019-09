L’attaccamento di Fabio Quagliarella al territorio dov’è nato è sempre stato noto. Il giocatore è nato a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, e non ha mai nascosto il suo tifo per la Juve Stabia, la squadra della sua città. Infatti, l’attaccante ha anche sottoscritto un abbonamento per le gare interne per far sentire il proprio sostegno. In un’intervista rilasciata al Secolo XIX, il dirigente dei gialloblù Gianni Improta (ex giocatore del Napoli negli anni ’70) ha rivelato un progetto importante per fine carriera di Quagliarella: "Ne abbiamo parlato personalmente e ci siamo fatti una promessa che riguarda Castellammare. Prima di smettere, Fabio vorrebbe indossare i colori della Juve Stabia e un calciatore di questo livello che dice certe cose deve essere un motivo di orgoglio per tutta la comunità. Sarebbe il lieto fine che tutti vorrebbero per questa favola".