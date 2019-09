Domenica riapre il Club. Ogni volta che si ricomincia c’è sempre un po’ di tensione, ma anche tanta voglia di tornare a parlare di calcio. La campagna acquisti e le prime giornate di Campionato hanno già fornito domande e temi interessanti: meglio la Juve di Sarri o quella di Allegri? Sono belle le partite che finiscono con 7-8 gol o è meglio fare più attenzione alla difesa? Conte cambierà davvero la faccia dell’Inter? La Lazio di Inzaghi o la Roma di Fonseca? Il Toro può essere la sorpresa? Quanto impiegherà la Fiorentina a trovare se stessa? Il doppio impegno sarà un problema gestibile dall’Atalanta?

In genere quando si parte con una nuova avventura si cerca di evidenziare le grandi novità. Noi siamo andati cauti, perché una squadra vincente non si cambia e l’anno scorso, per il Club, è stato l’anno record per gli ascolti. Ci lascia Alessia Tarquinio che si occupa del calcio femminile in grande ascesa ed entra in squadra Dalila Setti. Resta invece invariato il gruppo degli affiliati: da Bergomi a Costacurta a Marchegiani, Ambrosini, Capello, Del Piero, ai quali si aggiungeranno gli amici che nel corso di queste stagioni sono entrati a pieno titolo nella cerchia del nostro Club (o Er Clab, se preferite).

La formula resterà quella delle passate stagioni, faremo molta attenzione a statistiche e tattiche e parleremo di pallone, che poi è quello che ci piace fare. Le prime riunioni hanno dato esiti interessanti. Praticamente non siamo d’accordo su nulla. Ci sarà da discutere e da divertirsi. Come sempre Ar Clab.