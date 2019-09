Come sta Ribery?

Sta bene, non so se ha ancora i 90 minuti, ha lavorato bene in settimana. Contro il Perugia è rimasto più di quanto pensassi. Se non ci sono imprevisti, giocherà. La Juventus ha vinto circa il 70% di partite. È una fuoriserie. Dalle partite impossibili nascono le grandi emozioni. Penso che dobbiamo mettere in campo tutte le convinzioni per rivivere queste emozioni