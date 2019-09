Da un lato il Napoli, che vuole riscattare la bruciante sconfitta contro la Juventus arrivata nel turno prima della sosta per le Nazionali. Dall'altro la Sampdoria, che ha iniziato il campionato 2019/20 con due pesanti ko contro Lazio e Sassuolo. Nel secondo anticipo della terza giornata di Serie A si sfidano al San Paolo le squadre di Carlo Ancelotti ed Eusebio Di Francesco in una gara che promette spettacolo. Tra gli azzurri possibile turnover in vista della Champions, i blucerchiati potrebbero invece cambiare modulo: queste le possibili scelte dei due allenatori per la gara in programma sabato 14 settembre alle ore 18.

Napoli, annunciate rotazioni: chance per Younes?

Tante le valutazioni da parte di Carlo Ancelotti, alle prese con un possibile turnover in chiave Champions e con le novità in arrivo dall'infermeria. Come chiarito dallo stesso allenatore in conferenza stampa, contro la Samp ci sarà qualche rotazione: Insigne è recuperato ed è stato convocato, mentre Milik non sarà a disposizione. Per questo in attacco insieme a Mertens potrebbe esserci una chance per Younes. 4-4-2 per gli azzurri, con Meret in porta e la coppia centrale composta da Manolas e Koulibaly. Di Lorenzo sulla fascia destra, solito ballottaggio dalla parte opposta: Ghoulam è favorito su Mario Rui. A centrocampo Callejon e Zielinski sugli esterni, insieme a Fabian Ruiz in mezzo la novità potrebbe essere Elmas.

Napoli (4-4-2) probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski; Mertens, Younes

Samp, possibile cambio di modulo. Rigoni potrebbe esordire

Le prime due giornate sono da dimenticare, la Sampdoria arriva al San Paolo in cerca di un risultato di prestigio. Rientrati i nazionali, Di Francesco ha quasi tutti gli effettivi a disposizione ad eccezione di Vieira, squalificato. L'allenatore blucerchiato potrebbe cambiare modulo, passando al 3-4-3: con Audero in porta, spazio in difesa al terzetto formato da Ferrari, Murillo e Regini. Bereszynski e Murru esterni di centrocampo, la cerniera centrale dovrebbe essere composta da Linetty e Ekdal. In attacco, insieme al capitano Quagliarella e a Caprari, possibile l'esordio dell'ultimo arrivato Rigoni.

Sampdoria (3-4-3) probabile formazione: Audero; Ferrari, Murillo, Regini; Bereszynski, Linetty, Ekdal, Murru; Rigoni, Quagliarella, Caprari