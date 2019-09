Due pareggi nelle prime due uscite in Serie A, adesso la Roma vuole trovare il primo successo nella nuova stagione. Nella terza giornata di campionato i giallorossi di Paulo Fonseca se la vedranno con il Sassuolo di Roberto De Zerbi, che nel turno prima della sosta per le Nazionali ha schiantato la Sampdoria con un netto 4-1 (neroverdi ko all'esordio contro il Torino). Diverse le assenze in casa giallorossa, quasi tutti a disposizione invece tra i neroverdi. Allo stadio Olimpico calcio d'inizio alle ore 18 di domenica 15 settembre: queste le probabili scelte dei due allenatori.

Roma, esordio per Mkhitaryan. Smalling in dubbio

Ko con la sua Nazionale, Cengiz Under dovrà stare fuori almeno per cinque settimane e si aggiunge agli altri infortunati Perotti e Zappacosta. Un pensiero non da poco per Fonseca, che però potrebbe presto utilizzare Spinazzola, rientrato in gruppo. Diverse le valutazioni da parte dell'allenatore portoghese, che contro il Sassuolo dovrebbe lanciare dal primo minuto l'ultimo arrivato Mkhitaryan, galvanizzato dopo la doppietta messa a segno con l'Armenia contro la Bosnia nelle qualificazioni a Euro 2020. L'ex Arsenal dovrebbe giocare alle spalle di Dzeko nel 4-2-3-1: insieme a lui anche Zaniolo e probabilmente Lorenzo Pellegrini, avanzato nel ruolo di trequartista. Al suo posto, in mediana, esordio per Veretout, che dovrebbe affiancare Cristante. Pochi dubbi sugli esterni di difesa: saranno Florenzi e Kolarov. Al centro pronto Fazio, resta da valutare Smalling, alle prese con un affaticamento muscolare: si deciderà dopo la rifinitura. Tra i pali Pau Lopez.

Roma (4-2-3-1) probabile formazione: Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko

Sassuolo, ballottaggio Boga-Traoré: Defrel dalla panchina

Il dubbio di Roberto De Zerbi è legato al modulo da utilizzare contro la Roma: Sarà 4-3-3 o 4-3-1-2? Nella prima ipotesi, i neroverdi scenderebbero in campo con un tridente offensivo formato da Berardi, Caputo e Boga. Quest'ultimo è in vantaggio rispetto a Traoré, che potrebbe però essere scelto come trequartista atipico. Per il resto pochi dubbi: Consigli in porta, coppia centrale formata da Marlon e Ferrari, con Muldur (favorito su Toljan) e Peluso sulle fasce. A centrocampo spazio a Duncan, Obiang e Locatelli.

Sassuolo (4-3-3) probabile formazione: Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Peluso; Duncan, Obiang, Locatelli; Berardi, Caputo, Boga