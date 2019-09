Dopo soli tre turni di Serie A, c'è già una certezza: la Juventus non resterà in testa alla classifica per l'intero campionato, come successo nella scorsa stagione. Il pareggio per 0-0 del Franchi contro la Fiorentina e la successiva vittoria dell'Inter sull'Udinese hanno infatti portato i bianconeri giù dal gradino più alto del podio. In vetta ci sono Lukaku e compagni, che potrebbero essere raggiunti solo dal Torino in casa di vittoria della squadra di Walter Mazzarri nel posticipo di lunedì sera contro il Lecce. La Juve, intanto, insegue a due punti di distanza dopo tre giornate. Una scena che si era verificata l'ultima volta l'1 ottobre 2017: settima giornata di Serie A, Juventus e Napoli entrambe a punteggio pieno. I bianconeri pareggiano per 2-2 a Bergamo contro l'Atalanta, gli azzurri superano per 3-0 il Cagliari al San Paolo. Inizio di un lungo inseguimento alla vetta, durato fino all'11 marzo 2018: in quella data i bianconeri, nonostante avessero una gara da recuperare, riuscirono a scavalcare nuovamente il Napoli – all'epoca allenato da Maurizio Sarri - in testa alla classifica grazie alla vittoria per 2-0 sull'Udinese grazie a una doppietta di Dybala e al pareggio per 0-0 del Napoli contro l'Inter a San Siro. 552 giorni e due scudetti dopo, per Pjanic e compagni è tempo di tornare a non guardare più tutti dall'alto verso il basso.