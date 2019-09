Chi gioca nella domenica della 3^ giornata di Serie A?

Il programma della domenica si apre con l’anticipo dell’ora di pranzo tra Genoa e Atalanta. La squadra di Andreazzoli è imbattuta in campionato grazie all'esordio con pareggio all'Olimpico di Roma e al 2-1 inflitto alla Fiorentina in casa. Di fronte avrà un avversario che ha avviato la stagione vincendo sul campo della Spal per 3-2, salvo cedere con lo stesso punteggio al Torino. A seguire, tre sfide alle ore 15: nel rinnovato Rigamonti sarà tempo di Brescia-Bologna, mentre al Mazza la Spal, ancora a secco di punti in questa stagione, attende la Lazio reduce dal pareggio nel derby della Capitale. A Parma arriva un Cagliari fermo a quota 0: D'Aversa e i suoi vogliono trovare i primi punti in casa, mentre la squadra di Maran dovrà riscattare il doppio ko interno contro Brescia e Inter. Alle 18 la Roma di Paulo Fonseca, alla ricerca della prima vittoria in campionato dopo i pareggi contro Genoa e Lazio, ospiterà all'Olimpico il Sassuolo, che nell'ultimo turno ha rifilato quattro reti alla Sampdoria. Il posticipo serale, con fischio d'inizio alle 20:45, è invece in calendario al Bentegodi. Di fronte due formazioni che nell'ultimo turno hanno vinto e blindato la porta: l'Hellas Verona, fresco di 0-1 sul campo del Lecce e imbattuto nelle prime due giornate, e il Milan che due settimane fa a San Siro ha regolato il Brescia.