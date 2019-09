La Juventus ha diffuso sul proprio sito ufficiale il report medico sulle condizioni di Douglas Costa e Miralem Pjanic. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione muscolare di medio grado al muscolo semimembranoso della coscia destra per l'esterno brasiliano, che era andato ko nei primi minuti di Fiorentina-Juventus. Per l'ex Bayern, che dovrà sottoporsi a nuovi controlli tra 15 giorni, si ipotizza uno stop di almeno un mese. Meno grave il problema a Miralem Pjanic: il centrocampista bosniaco non ha lesioni muscolari. Nella giornata di oggi, lunedì 16 settembre, si è allenato a parte: la sua presenza per il match con l’Atletico in Champions League resta in forte dubbio.