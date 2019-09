Un primo giorno di scuola speciale per oltre tremila bambini di Parma e provincia. In occasione dell’inizio dell’anno scolastico, infatti, gli iscritti alla prima elementare del territorio hanno ricevuto un regalo inaspettato: tutto merito del Parma Calcio, che ha voluto dare il benvenuto nel nuovo mondo della scuola ai piccoli studenti donando a ciascuno di loro una maglia crociata. Non soltanto, insieme alla maglia del Parma i bambini al primo anno della scuola primaria hanno trovato anche una card da colorare con la mascotte del club e una lettera firmata da Pietro Pizzarrotti, presidente della società che ha augurato ai piccoli un buon anno scolastico. L’iniziativa del Parma, denominata "Forma la tua passione" e realizzata in collaborazione con Ringo ed Erreà, è stata accolta con grande entusiasmo dai piccoli tifosi, che difficilmente dimenticheranno questa giornata.

Presenti Bruno Alves e Kulusevski

Sono state 155 le classi che hanno aderito all’iniziativa, per un totale di 3300 bambini. Alcuni di questi hanno anche avuto la fortuna di ricevere la maglia del Parma da alcuni dei loro beniamini, il capitano Bruno Alves e Dejan Kulusevski, che hanno visitato la scuola Pezzani di via Puccini a Parma e la scuola Verdi di Collecchio, scelte in quanto vicine allo stadio Tardini e al Centro Sortivo del club. Insieme a loro anche il giovane Edoardo Corvi della squadra Primavera e Alice Lombardi della squadra femminile.