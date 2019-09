Serie A, le migliori giocate della 3^ giornata

Hirving Lozano è stato soprannominato “la bambola assassina” perché quando giocava in Messico - al Pachuca - era un ragazzo molto vivace. Crescendo questa frenesia gli è rimasta un po’ attaccata addosso e oggi il messicano è un giocatore elettrico e rapidissimo.

Se fate attenzione, prima dello stop, è lui a sporcare il calcio d’angolo della Sampdoria deviando il cross, prima di scomparire dall’inquadratura. Ci riappare qualche secondo dopo, in basso a sinistra, proprio nel momento in cui Di Lorenzo spazza il pallone dall’area, con un calcio che va alto e lungo. Seguite la corsa di Lozano, rispetto agli altri giocatori intorno, sembra essere stato velocizzato almeno a 1.5. Arriva sul pallone leggero e veloce come un assolo di violino e a vederlo fare a lui quello stop sembra davvero naturale.

Lozano accenna appena un saltello mentre allunga la falcata per farsi atterrare il pallone sul collo del piede destro, in modo da mantenerlo davanti a lui e poterselo portare avanti subito dopo con il piatto destro senza praticamente perdere ritmo nella corsa. Praticamente Lozano non solo si fa 50 metri di scatto e addomestica un lancio partito insieme a lui, ma lo fa in maniera spettacolare e - al tempo stesso utile - come si vede nello sviluppo dell’azione.

Il lancio in verticale di Jordan Veretout