Dopo l'operazione della Guardia di Finanza, che ha portato al sequestro della nota piattaforma 'Xstream Codes' oscurando i circa 700 mila utenti che ne usufruivano, è tornato a parlare del tema pirateria il Presidente della Lega Serie A Gaetano Miccichè: "È culturalmente fondamentale fare capire che chi opera in maniera piratesca ruba, e oltretutto ruba al mondo del calcio e in particolare alla Serie A, che ricordiamolo di fatto mantiene tutto il mondo del calcio. Oggi con i ricavi della Serie A e con i diritti televisivi si mantiene buona parte di questo mondo, dalla Federazione alle Nazionali al mondo dei dilettanti. La pirateria è una piaga che drena risorse altrimenti investite e alimenta circuiti malavitosi. Solo in Italia i danni economici e di impiego superano il miliardo di euro. La Lega Serie A ha stanziato dei fondi per combattere questo fenomeno criminale e il nostro obiettivo è quello di ridurre sensibilmente il numero dei pirati già in questo campionato, fino ad azzerare nel breve periodo la trasmissione illegale dei flussi audiovisivi". Miccichè ha anche ringraziato le forze dell'ordine per la maxi operazione portata a termine mercoledì: "Operazioni come quella della Guardia di Finanza ci dimostrano che siamo sulla strada giusta. Siamo certi che questo sia il primo grande passo di una serie di importanti operazioni e posso assicurare che la Lega Serie A non farà mai mancare il suo supporto e la sua collaborazione"