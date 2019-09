"Sfortunati sull'autorete, ma i ragazzi hanno dimostrato tanta volontà"

Pareggiato il vantaggio del Cagliari firmato da Simeone con il destro vincente di Kouame all'83', il Genoa è tornato sotto nel punteggio un minuto dopo a causa dell'autorete di Cristian Zapata. Il difensore colombiano ha spedito con un tocco al volo la palla alle spalle di Radu su cross da destra di Nandez. "Realizzato il pareggio, purtroppo siamo tornati subito sotto e ci siamo fatti un gran bel gol – le parole dell'allenatore - l'autorete è stata su un bel cross dell'avversario, che purtroppo Zapata ha toccato come avete visto. La concretizzazione o meno, poi, non dipende da me. Certo, non possiamo dire che i ragazzi non abbiano la volontà di fare bene, perché la dimostrano" è il commento di Andreazzoli. Che ha spiegato anche le sue scelte nelle sostituzioni: "L'incertezza di Criscito sulla necessità di uscire o meno dopo il problema muscolare ci ha fatto perdere dei minuti, ci ha tenuto in ansia per parecchio tempo. Appena ci siamo resi conto che poteva arrivare in fondo abbiamo fatto il cambio Favilli-Sanabria. Ma non dimentichiamo che Favilli 10 minuti prima del cambio aveva avuto la palla gol più importante del secondo tempo, le valutazioni si fanno sempre in base a quello che accade".