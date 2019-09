Fazio e Kolarov le hanno giocate tutte finora: riposeranno? Smalling come sta?

Partendo da Smalling, ha già ripreso ad allenarsi con noi ma non è ancora al meglio delle condizioni quindi ho optato per un lavoro fisico specifico in modo che torni in forma per la prossima settimana. Per il resto non possiamo far riposare tutti, vedremo se domani saranno della partita o no.