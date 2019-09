I social chiamano, Faouzi Ghoulam risponde. Soprattutto se l'appello via Twitter è quello di Monica: "Buongiorno, lui è Daniele e tifa Napoli, lo portiamo a casa al San Paolo? Ha un unico sogno. Questo". Subito sotto, la foto del figlio affetto da leucodistrofia, una rara malattia del metabolismo, che non vede l'ora di vedere dal vivo i ragazzi di Ancelotti suoi beniamini. Daniele e la mamma sono napoletani ma vivono lontano dalla Campania, così viene chiesto l'aiuto del club e di alcuni giocatori. E il difensore algerino risponde da campione, procurando i biglietti per il prossimo match in programma al San Paolo (Napoli-Cagliari mercoledì sera) per poi occuparsi dell'organizzazione di viaggio e albergo per il giovane e la sua famiglia.