Dopo la magica notte europea del San Paolo, il Napoli si appresta a tornare in campo. Dal Liverpool al Lecce, è di nuovo Serie A. Gli azzurri, a quota sei punti, nell'ultima giornata hanno battuto la Sampdoria e adesso vogliono ripetersi in casa dei giallorossi. Dall'altra parte il Lecce è reduce dalla bella vititoria di Torino e non ha intenzione di fermarsi, con la speranza di fare meglio rispetto al primo impegno con una big, ovvero l'esordio con l'Inter (sconfitta a San Siro per 4-0). Ancelotti si affida al suo attacco, i cui numeri sono davvero importanti: ha segnato nove gol nelle prime tre partite di questo campionato. In Serie A, i partenopei hanno fatto meglio solo nel 1931/32 (10) e nel 1953/54 (11). Simbolo del reparto offensivo è Mertens, a sole due reti da Maradona in Serie A. Liverani, dal canto suo, spera in Farias, che ha segnato quattro gol contro il Napoli, la sua vittima preferita nel massimo campionato.

Dove vedere la partita in Tv

La partita fra Lecce e Napoli si giocherà domenica 22 settembre alle ore 15. Verrà trasmessa su DAZN 1. Per chi non l’ha già fatto, vi ricordiamo che aderendo all’offerta Sky Dazn potrete vedere sul 209 del vostro telecomando tre partite a giornata di serie A, due partite di serie B più una selezione di altri eventi DAZN. Il primo grande appuntamento è il derby di Milano.