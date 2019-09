Dopo i tre anticipi del sabato che hanno aperto la quarta giornata di campionato, la Serie A torna protagonista anche domenica 15 settembre con altre sei partite tutte da vivere, spalmate su quattro fasce orarie: in palio ci sono punti importanti per ripartire con il piede giusto dopo i vari impegni europei.

Chi gioca nella domenica della 4^ giornata di Serie A?

La quarta giornata di Serie A inizia con Sassuolo-Spal, che scenderanno in campo al Mapei Stadium alle 12:30. La squadra di De Zerbi in cerca di riscatto dopo la sconfitta dell'Olimpico con la Roma. I neroverdi tornano davanti ai propri tifosi. Nel debutto casalingo è arrivata la bella vittoria per 4-1 con la Samp. Dall'altra parte la squadra di Semplci vuole il bis dopo il successo con la Lazio. Alle 15 in campo le grandi, con Napoli e Roma impegnate alle 15 con Lecce e Bologna. Gli azzurri, reduci dalla notte magica con il Liverpool, vogliono i tre punti. Non sarà facile, perché i ragazzi di Liverani sono in forma e lo hanno dimostrato a Torino. Impegno ancora più difficile per i giallorossi, dal momento che il Bologna è ancora imbattuto e con i suoi sette punti è seconda in classifica dietro solo all'Inter, che viaggia a punteggio pieno. La squadra di Fonseca, tuttavia, non vuole interrompere il proprio momento positivo (vittorie con Sassuolo e Basaksehir in Europa League). Alle 15 spazio anche a Sampdoria-Torino, con Di Francesco che dovrà ottenere i primi punti e Mazzarri che vuole dimenticare l'ultima sconfitta con il Lecce. Alle 18 bella partita a Bergamo, dove un' Atalanta ferita dalla batosta subita in Champions cercherà di tornare a sorridere contro la Fiorentina, a sua volta in cerca di conferme dopo l'ottima prova con la Juventus. Chiude il programma Lazio-Parma, con Inzaghi chiamato a scacciare via la crisi (ko con Spal e Cluj).

Serie A, 4^ giornata: il programma delle gare di oggi

ore 12.30

Sassuolo-Spal DAZN 1

ore 15

Lecce-Napoli DAZN 1

Bologna-Roma Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra); telecronaca Riccardo Gentile; commento Lorenzo Minotti; bordocampo Paolo Assogna e Angelo Mangiante. Diretta Gol Geri De Rosa

Sampdoria-Torino Sky Sport 253 (satellite e fibra) e Sky Sport 484 (digitale terrestre); telecronaca Antonio Nucera; commento Renato Zaccarelli; bordocampo Paolo Aghemo. Diretta Gol Andrea Marinozzi

ore 18

Atalanta-Fiorentina Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra); telecronaca Riccardo Trevisani; commento Daniele Adani; bordocampo Marco Nosotti e Vanessa Leonardi