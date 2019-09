Niente turno infrasettimanale col Brescia. Niente premiazioni ai Fifa The Best, dove non sarebbe stato eletto miglior giocatore del 2019 ma comunque scelto nella Top XI dell'anno per la tredicesima stagione consecutiva. Il motivo? È postato sui social, dall'alto del suo profilo che è il più seguito di tutto Instagram. "Pazienza e costanza sono le due caratteristiche che differenziano il professionista dal dilettante". Un messaggio chiaro: la dedizione prima di ogni altra cosa nel proprio lavoro. A costo di saltare una serata di gala, tanto quanto di rinunciare a una partita come sarà contro il Brescia di Balotelli. Un messaggio rivolto anche al piccolo Cristiano Ronaldo Jr., non a caso sullo sfondo della foto. "Tutto ciò che oggi è grande è iniziato in piccolo - prosegue CR7 -. A volte non puoi fare tutto, ma fai tutto il possibile per realizzare i tuoi sogni. E tieni presente che dopo la notte arriva sempre l'alba".