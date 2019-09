Serie A, le migliori giocate della 4^ giornata

È finalmente la stagione della definitiva maturazione di Berardi? È quello su cui si stanno interrogando in questo momento tutti i fantallenatori ma soprattutto tutti gli appassionati di calcio, che di fronte ai suoi numeri si chiedono se finalmente ci sia da fidarsi o meno. Ovviamente non sarà un assist, per quanto bello, a rispondere a questa domanda, per quanto qualche indicazione ce la dia. Ci sono infatti dei segni di una nuova maturità in questo assist, sepolti sotto quell’esultanza infantile a braccia alzate subito dopo il bel gol di Caputo, che fa assomigliare Berardi a un quindicenne qualunque che ha appena segnato di spalla sulla spiaggia. Il taglio profondo in area, tra i due centrali della SPAL, ad esempio, che permette al lob di Duncan di trasformarsi in uno splendido hockey pass. Ma anche la decisione, quasi del tutto controintuitiva, di servire all’indietro Caputo, meglio posizionato in area, invece di proteggere il pallone per cercare di concludere direttamente in porta. In questo contesto, l’utilizzo della spalla non è altro che la conferma del suo talento. La consapevolezza con cui ci arriva, invece, sembra effettivamente nuova.

Il tunnel di suola di Dybala