La vittoria col Torino come punto di partenza. Sorride ancora Eusebio Di Francesco per il primo successo in campionato ma non si rilassa alla vigilia della sfida con la Fiorentina: "Stiamo lavorando bene e dobbiamo continuare così", ha dichiarato l’allenatore dal ritiro di Coverciano dove la squadra si è riunita per preparare la prossima sfida. "Nelle prime partite abbiamo sbagliato atteggiamento, poi abbiamo capito che l’approccio è importantissimo e non bisogna sottovalutarlo, soprattutto in allenamento. Con il Torino si sono visti i risultati del lavoro in settimana: "Siamo rimasti sempre dentro la partita e alla fine abbiamo vinto". Sulla formazione che scenderà in campo al Franchi, Di Francesco preannuncia qualche cambio: "Probabile che ci saranno altri interpreti, ma una cosa è certa: non dobbiamo cambiare atteggiamento. Bisogna cercare di mantenere l’equilibrio e non allungarsi".

L'amico di una vita

Con Montella è sfida del cuore: "Ci conosciamo da una vita e abbiamo condiviso gioie e dolori. Abbiamo iniziato nelle giovanili dell’Empoli insieme ma il momento più bello è stato lo scudetto alla Roma. Abbiamo vissuto in camera insieme, eravamo una famiglia". Parole al miele per l'amico Montella ma nessuna intenzione di sottovalutare la Fiorentina: "Ha raccolto meno di quanto meritasse. E' una squadra forte: Ribery è un leader dentro e fuori dal campo ma ci sono anche giovani interessanti come Castrovilli. Su di lui mi sbilancio: sarà un punto fermo anche della Nazionale”.