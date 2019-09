Unico allenatore ancora imbattuto in Italia tra partite amichevoli e ufficiali: chi l'ha voluta qui a Roma?

So che in questi momenti in cui la squadra va bene si generano aspettative e si crea euforia. Io sono fortemente contrario all’euforia, almeno in questa fase. L’euforia va lasciata dopo una finale vinta, o al termine di un campionato in cui si è raggiunto l’obiettivo. Io sono una persona realista. È vero che abbiamo vinto 3 partite consecutive, ma è importante avere la consapevolezza che domani c’è già una sfida diversa e difficile. La realtà dei fatti è che siamo solo all’inizio del campionato, ci sono moltissime partite da fare. Non abbiamo conquistato nulla. La cosa più importante è sempre la sfida che verrà domani. Avere la consapevolezza che dobbiamo lavorare forte per continuare a crescere, siamo solo all’inizio di una maratona lunga e difficile. Io, insieme alle persone che lavorano con me, siamo impegnati per far sì che nessuno devi da questa squadra. Chi mi ha voluto qui? Ho sempre trattato con Petrachi e Fienga.