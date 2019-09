Il risultato dice che non è stato l'esordio perfetto, con la vittoria della Juventus al Rigamonti per 2-1. Ma la prestazione e il primo impatto lasciano tutti con grande fiducia: Balotelli-Brescia al via, segna Donnarumma ma Super Mario, che non giocava una partita ufficiale da maggio, si batte e lavora per la squadra. E lo stesso attaccante al termine del match promuove con una story su Instagram la prima notte al Rigamonti: "Orgoglioso e fiero dei miei compagni e tifosi. Grazie a tutti e forza Brescia". Poche, semplici parole che lanciano la nuova avventura di Balotelli.