Il ricordo di Astori è sempre vivo nel Cagliari, club in cui Davide ha giocato dal 2008 al 2014. La squadra, insieme al Direttivo dell'Unione stampa sportiva sarda, ha vissuto un momento molto emozionante prima della partenza per Napoli dove sarà impegnato nel turno infrasettimanale, rendendo omaggio alla maglia del capitano viola che d’ora in poi resterà esposta nel Cagliari-Store dell'Aeroporto di Elmas, visibile a tutti i passeggeri che vorranno ricordare Astori, proprio come ha fatto la squadra rossoblù.

Il dono della Fiorentina

La maglia viola, indossata dallo storico capitano, in origine era stata donata al presidente del Cagliari Giulini dalla Fiorentina. Poi, all'interno di una cerimonia annunciata lo scorso 10 settembre in occasione della seconda edizione dei premi Ussi, è arrivata l'idea di avvicinarla ulteriormente a tutti coloro che, in viaggio da o verso il capoluogo sardo, vorranno seguire l'esempio della squadra di Maran.