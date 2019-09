Come Zidane in quella finalissima, che poi avrebbe vinto l'Italia di Marcello Lippi. O quasi. È il minuto numero 78 di Genoa-Bologna, partita inchiodata sullo 0-0 e con una grandissima occasione per cambiare il risultato. È calcio di rigore per il Bologna, e sul pallone c'è Sansone. In precedenza l'ex Villarreal si era presentato sette volte sul dischetto in carriera, segnando in sei occasioni con una precisione dell'86%. Rincorsa e cucchiaio. Alla Totti ma anche un po' alla Zidane, nella finale del Mondiale del 2006 di Berlino contro l'Italia. Palla "scavata", alta e centrale, col portiere a terra ma con la traversa che gli dice di no. Quel giorno, Zizou fu premiato dalla fortuna, col pallone che toccò dentro la porta per il momentaneo 1-0 francese. Sorte diversa per Sansone, con la palla che esce ben oltre la linea e lascia il risultato sullo 0-0.