La lite con Inzaghi dopo la sostituzione contro il Parma e le scuse dell'attaccante accettate dall'allenatore. Poi però, al Meazza accanto a Correa c'è Caicedo. Il caso Immobile ha acceso le ultime ore in casa Lazio, ma la società non vuole definirlo così: "Non vedo il perché di tutte queste polemiche ancora oggi", ha detto il direttore sportivo Igli Tare ai microfoni di Sky Sport nel prepartita. "Se Immobile non gioca è semplicemente una scelta tecnica all'interno della gestione della squadra: giochiamo tante partite, 7 in 18 giorni se non mi sbaglio". Eppure, continua a fare specie che il bomber della Lazio sieda in panchina proprio contro l'Inter capolista. "Domenica, nel primo tempo contro il Parma, Ciro ha accusato un problema muscolare", spiega Tare. "E questa è stata anche la ragione del suo cambio. Poi la reazione è stata un po' eccessiva, però le sue scuse sono state accettate da tutte le parti. Ripeto, si tratta solo di una scelta tecnica". E capitolo chiuso.