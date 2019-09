La nuova stagione non pteva che ripartire dall'allenatore della capolista Inter. La puntata dedicata a Conte- in onda stasera alle 22.30 su Sky Sport Uno- alla vigilia di una settimana importante per i nerazzurri, che li vedrà impegnati prima con la Sampdoria (sabato 28 settembre ore 18 diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251), e poi con il Barcellona in Champions League (mercoledì 2 ottobre ore 21 diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252), infine nel test match contro la Juventus (domenica 6 ottobre ore 20.45 diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A).

“Antonio Conte e la sua visione totalizzante – spiega Giorgio Porrà - è l'uomo che coinvolge e sconvolge, per la leadership dominante, la durezza del metodo, la potenza del messaggio, la rapidità nel portare risultati. Nell'Inter intende riprodurre, alla sua maniera, l'epica mourinhiana, magari spandendo persino più in là il fuoco dell'ambizione. La diversità è quella di chi si impone creando spogliatoi setta, alchimie prodigiose, rivalità sanguinose. Di chi sa vincere al primo colpo in mezzo a qualunque tempesta. Antonio Conte è tornato nel calcio italiano per ribadire la sua convinzione di essere il migliore.”

Dicono di Conte

Beppe Severgnini: "Conte è incontentabile, incontenibile, incontestabile. Era così a Siena, a Bari, a Torino, a Londra. Era così in Nazionale. Vedrete: sul palcoscenico interista andrà in scena uno spettacolo avvincente".

Alex Del Piero: “Ha un focus per il calcio e per il suo lavoro al 100%, se non di più, e prende la cosa proprio a livello personale, quindi riesce a trasmettere tutto se stesso nel bene e nel male, molto spesso nel bene per le sue squadre con una voglia di vincere e una determinazione pazzesca".

Fabio Capello: “Da giocatore è stato un centrocampista dinamico, con discrete qualità, ma aveva soprattutto una qualità che pochi centrocampisti hanno, la capacità di sapersi inserire e di riuscire anche a fare dei gol.”

E... Antonio Conte: "L'insieme dei risultati che ho ottenuto mi hanno cucito addosso una certa immagine. Io creo aspettative. Sono otto stagioni che in serie A non si lotta per il primo posto. Io e l'Inter vogliamo cambiare questo stato di cose. Non dobbiamo essere scintilla, ma dinamite".

