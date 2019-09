Le parate più difficili, per un portiere, sono spesso quelle sui tiri deviati, perché bisogna aggiustare in corsa la propria previsione, organizzando una seconda parata dopo che si era pronti per la prima. Per questo vediamo spesso portiere glaciati da tiri deviati che entrano in porta pianissimo, beffardi e impietosi.

Il tiro di Reca è poi ravvicinato, Gabriel è coperto e può vedere a malapena la deviazione di Lucioni. La palla gli sta per finire sotto il sette del suo palo, ma il portiere ha il riflesso per alzare la traiettoria in calcio d’angolo.

Gabriel ha avuto una carriera strana, cominciata nel Milan nel 2012, che lo aveva prelevato dal Cruzeiro. In quel momento Gabriel era una delle promesse del calcio brasiliano e aveva persino esordito in Nazionale maggiore. Dopo una serie di prestiti, però, la sua carriera lentamente sbiadisce. Questa con il Lecce - che lo ha acquistato in estate dal Perugia - è la sua prima stagione da titolare in Serie A.

La parata di Gollini su Dzeko