La sesta giornata di Serie A riparte sabato da Torino, dove allo Juventus Stadium la squadra di Sarri ospita la Spal. Un match che la Juve, reduce dalla vittoria per 2-1 sul campo del Brescia, affronterà di nuovo con Cristiano Ronaldo a disposizione. Ma è piena emergenza sulle fasce (out Alex Sandro, De Sciglio e Danilo) con il probabile adattamento di Matuidi a terzino sinistro. Il match, in programma alle 15 sarà quasi un testacoda: i bianconeri sono secondi con 13 punti, mentre è allarme in casa Spal (quattro ko nelle prime cinque) dopo la sconfitta interna per 1-3 contro il Lecce. I ragazzi di Semplici dovranno provare a ripartire lì dove è più difficile.



Dove vedere la partita in TV Juventus-Spal è una partita esclusiva di Sky Sport. La sfida sarà visibile in diretta sabato 28 settembre dalle 15:00 su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra). Anche in 4K HDR per i clienti Sky Q. Telecronaca affidata a Maurizio Compagnoni, con il commento di Luca Marchegiani. Da bordocampo Giovanni Guardalà e Francesco Cosatti.