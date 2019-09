Reduce dal successo sul Parma, la Lazio si prepara a giocare la seconda partita di seguito all’Olimpico, dove domenica pomeriggio riceverà il Genoa. In vista di questa partita, Simone Inzaghi si aspetta dei passi in avanti dalla squadra. "Dobbiamo migliorare nella gestione della palla quando siamo stanchi. Per me non abbiamo sbagliato una partita fino ad ora, dato che abbiamo schiacciato sempre i nostri avversari. Ovviamente i punti non possono soddisfarci, non rispecchiano il nostro valore. Quella con il Parma non è stata la più convincente dal punto di vista del gioco, ma la squadra è stata in partita per tutti i 95′ ed è questo che chiedo ai ragazzi. Immobile? Se mi dimostrerà di stare bene domani giocherà" ha detto in conferenza stampa. Complessivamente, l’allenatore vorrebbe vedere una classifica diversa: "Spiace perché meriteremmo qualche punto in più. Siamo una squadra di personalità che gioca bene a calcio, ma adesso dobbiamo far punti con più costanza. Basta prendere complimenti per il gioco, voglio la vittoria".

Inzaghi: "Bisogna fare di più"

"Bisogna avere più voglia di far gol partendo dagli allenamenti. Sarei più preoccupato se la squadra non creasse – ha proseguito Inzaghi - quando giocavo mi preoccupavo quando non riuscivo ad essere pericoloso. Abbiamo avuto tante occasioni in queste gare, ma arriveranno gare dove dovremo riuscire a segnare anche alla prima occasione. Le critiche fanno parte del gioco, dobbiamo rimanere lucidi. Per quello che stiamo esprimendo meriteremmo un’altra classifica. Dobbiamo fare di più".