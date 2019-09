Milan-Fiorentina, le chiavi tattiche della sfida

Come pressava la Fiorentina contro la Sampdoria. Castrovilli marcava Ekdal, alle sue spalle Badelj e Pulgar formavano la coppia di centrocampisti centrali, e in questo caso il croato stava scivolando verso sinistra nella zona della palla.

Montella ha sperimentato questa soluzione contro la Juve e poi l’ha confermata contro l’Atalanta e la Sampdoria, ricevendo ottime risposte soprattutto dai suoi giocatori più forti, Chiesa e Ribery. A quanto pare, sono state proprio le caratteristiche degli esterni a spingere Montella verso il cambio di sistema, dal 4-3-3 schierato nelle prime due partite all’attuale 3-5-2. Prima dell’inizio del campionato, l’allenatore viola aveva spiegato infatti che i suoi esterni erano troppo offensivi per poter giocare col 4-2-3-1, e che la scelta del 4-3-3 si spiegava con la necessità di garantirsi stabilità difensiva senza sprecare troppo le energie degli esterni. Il passaggio al 3-5-2 segue probabilmente le stesse considerazioni e ha permesso di schierare dietro a Ribery e a Chiesa una rete di protezione ancora più solida che rende meno necessari i loro rientri in fase difensiva.

In questo modo la squadra ha due riferimenti straordinari a cui appoggiarsi nelle ripartenze. Quando il campo si apre, Chiesa e Ribery non hanno bisogno di grande supporto per creare occasioni, e la facilità con cui riescono a mettere in crisi le difese ha reso meno dolorosa la rinuncia a un attaccante per avere maggiore equilibrio quando la palla ce l’hanno gli avversari. Nelle prime due giornate i viola avevano concesso 6 gol, nelle ultime tre partite le reti subite sono scese a 3 (due delle quali sugli sviluppi di un corner), e Chiesa e Ribery hanno complessivamente segnato due gol, servito due assist e procurato un autogol.

La contrapposizione tra il possesso del Milan e la pericolosità in ripartenza di Chiesa e Ribery sarà una delle più importanti della partita. Nonostante i miglioramenti mostrati contro il Torino, il palleggio rossonero non è ancora abbastanza fluido, una debolezza che si ripercuote sulla stabilità delle transizioni a palla persa. La squadra di Giampaolo fatica ancora ad avanzare in modo pulito, accompagnando il palleggio con molti giocatori per pressare e cercare la riconquista immediata in caso di errore, e quindi non sarà semplice limitare le occasioni in cui i viola potranno ripartire.

La Fiorentina si è mostrata capace di momenti di pressione alta molto intensa, ma con il nuovo sistema tendenzialmente si difende ad altezze medio-basse per aprire il campo davanti a Chiesa e Ribery una volta recuperata la palla. I movimenti della linea difensiva di Giampaolo, che di solito resta alta e utilizza spesso il fuorigioco per interrompere le ripartenze avversarie, avranno pochi margini di errore per impedire ai viola, e in particolare a Chiesa, di andare velocemente e in verticale verso la porta di Donnarumma. Né Romagnoli né Musacchio sembrano infatti poter contenere Chiesa in velocità in campo aperto, e soprattutto i suoi tagli verso destra potrebbero essere difficili da gestire, se da quella parte dovesse essere confermato Hernandez, che interpreta il ruolo di terzino sinistro in modo più offensivo rispetto a Rodriguez e potrebbe concedere spazi alle sue spalle.

L’ingresso in squadra di Ribery, abituato a intervenire sul possesso partendo dall’amata zona sul centro-sinistra, ha infatti spinto Chiesa a cercare altre zone del campo in cui ricevere. Ribery è di fatto il regista offensivo della Fiorentina, si abbassa di continuo per partecipare alla manovra e nel giro di pochi secondi lo si può vedere andare a rifinire o concludere l’azione che lui stesso aveva iniziato andando a ricevere dai difensori. Finora le sue energie si sono esaurite presto (nelle partite in cui è stato titolare è sempre uscito attorno al settantesimo minuto) ma tecnica e carisma gli sono bastati per fare la differenza e smentire i dubbi che avevano accompagnato il suo arrivo in Italia.