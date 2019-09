L’attacco continua a segnare poco, solo l’Udinese ha fatto meno gol. Lei dice che Piatek non è in crisi, ma come mai c’è questo dato?

Prima era giustificato perché le occasioni per tirare in porta non le avevamo create, contro il Torino abbiamo avuto diverse occasioni e supremazia territoriale. Non si può fare di tutte e cinque le partite la stessa analisi. Per me non c’è un problema con gli attaccanti.