La sesta giornata di Serie A si apre all'Allianz Stadium, dove la Juventus ospiterà la Spal. I bianconeri, reduci dalla vittoria di Brescia, tornano a giocare davanti ai propri tifosi dopo il successo sofferto contro il Verona. Un solo risultato a disposizione di Sarri e dei suoi ragazzi, che si trovano ad inseguire l'Inter capolista. La squadra di Conte non sbaglia un colpo, motivo per cui sarà fondamentale arrivare al big match di San Siro - in programma il prossimo 6 ottobre - con meno occasioni fallite possibili alle spalle. I bianconeri non perdono in casa, in campionato, dal 22 aprile 2018 (0-1 contro il Napoli). Insomma, un fortino. Dall'altra parte la Spal è alla ricerca disperata di punti. I ragazzi di Semplici hanno perso 4 delle prime 5 giornate, trovando la vittoria solo con la Lazio. E la classifica dice ultimo posto a pari merito con la Sampdoria.

Juventus, la probabile formazione

Sarri deve fare i conti con gli infortuni, soprattutto quelli relativi agli esterni. Con il ko di Danilo (che si è aggiunto a quello di De Sciglio) e il rientro forzato di Alex Sandro in Brasile per motivi familiari, la Juventus è chiamata a inventarsi da zero la difesa. Niente linea a tre, come ribadito dallo stesso allenatore in conferenza stampa. Ad affiancare Bonucci e De Ligt saranno Cuadrado e Matuidi, con quest'ultimo che dovrà dunque adattarsi alla posizione di terzino. Fra i pali torna Buffon, alla seconda consecutiva in casa. Nei tre di centrocampo spazio a Khedira e Pjanic, con Rabiot pronto a partire nuovamente titolare dopo l'esordio dal 1' di Brescia. Fiducia di nuovo al trequartista e quindi a Ramsey, che agirà alle spalle di Ronaldo (tornato al top della condizione dopo aver saltato l'ultimo match) e Dybala, confermato al posto di Higuain.

JUVENTUS (4-3-1-2) Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Matuidi; Khedira, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Dybala, Ronaldo

Spal, la probabile formazione

Momento difficile per Semplici, che molto probabilmente sarà costretto a rinunciare a Federico Di Francesco, alle prese con un guaio muscolare. Sulle corsie ci sono in lizza Reca, Igor, Strefezza e Sala ma i posti sono solo due. Tomovic può tornare titolare mentre Petagna avrà come compagno di reparto Floccari, favorito su Paloschi.

SPAL (3-5-2) Berisha; Cionek, Felipe, Tomovic; Sala, Valoti, Missiroli, Kurtic, Reca; Floccari, Petagna