Partenza sprint dell'Inter, che sul campo della Sampdoria è andata in vantaggio al 20': destro da fuori area di Sensi e deviazione fortuita di Sanchez con il fondoschiena, per una traiettoria beffarda che non ha lasciato spazio ad Audero. Ma a chi attribuire il gol dell'1-0 nerazzurro? Una risposta importantissima per i fantallenatori che giocano al Superscudetto Sky e per tutti gli appassionati di Fantacalcio. A dire il vero, entrambi i giocatori hanno esultato dopo che il pallone si è infilato in rete. Ma a fugare ogni dubbio ci ha pensato la Lega Serie A, che pubblicando il report della partita ha ufficializzato la propria scelta: il gol è stato assegnato a Stefano Sensi.

Il perché della decisione

La discriminante alla base della decisione della Lega Serie A è il concetto di "giocata". Secondo il regolamento, infatti, quando arriva una deviazione involontaria dopo un tiro diretto nello specchio della porta, la stessa non può considerarsi una "giocata". Di conseguenza, il gol viene attribuito al giocatore che ha calciato originariamente. In pratica, lo stesso discorso che si considera anche in occasione delle deviazioni dei difensori e che permette di individuare se si è in presenza di un autogol o meno.

Il precedente Belotti-Zaza

Una situazione identica a quella che ha visto come protagonisti Sensi e Sanchez in Sampdoria-Inter si è già verificata in questo campionato nel corso di Torino-Sassuolo, match della prima giornata terminato 2-0. In quella circostanza, in occasione della seconda rete il pallone si era infilato alle spalle di Consigli dopo una deviazione fortuita di Zaza su tiro dalla distanza di Belotti. Subito dopo la gara, la Lega ha attribuito il gol al Gallo.