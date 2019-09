Sampdoria Inter, orari e dove vedere la partita in tv

La sesta giornata di Serie A entra nel vivo a Marassi, dove sabato alle 18.00 l'Inter capolista sfida la Sampdoria ultima con tre punti in classifica. Turno di riposo in vista per Lukaku, con Martinez e Sanchez la possibile coppia d'attacco dal primo minuto: "Barcellona e Juve? No, la nostra testa dev'essere solo sulla Samp", ha predicato prudenza Conte in conferenza stampa alla vigilia. "E' una partita in cui abbiamo solo da perdere". Dall'altra parte, la squadra di Di Francesco è chiamata a rialzarsi dopo il ko di Firenze (il quarto su cinque gare), senza l'ex della partita Murillo, squalificato.



Dove vedere la partita in TV

Sampdoria-Inter è una partita esclusiva di Sky Sport. La sfida sarà visibile in diretta sabato 28 settembre dalle 18.00 su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra). Anche in 4K HDR per i clienti Sky Q. Telecronaca affidata a Riccardo Trevisani, con il commento di Daniele Adani. Da bordocampo Andrea Paventi e Matteo Barzaghi.